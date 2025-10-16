Die Digitalisierung ist in vielen Bereichen des Lebens nicht mehr wegzudenken, erleichtert sie doch einiges. Das trifft auch auf die Stadtverwaltung Bad Salzungen zu. Hier verfolgt man den Weg seit Jahren konsequent – für den Bürger spürbar unter anderem durch Online-Angebote. So kann man beispielsweise bequem von zu Hause aus sein Führungszeugnis beantragen. Auch für das Verlängern des Personalausweises muss man nicht mehr vor Ort vorsprechen.