Es schneite, es taute, es gefror und es schneite wieder: An manchen Tagen herrschte ein Ausnahmezustand auf den Straßen und Gehwegen. Der Winterdienst des Bad Salzunger Bauhofes kam kaum hinterher. Zudem wurde das Streusalz knapp und die längst ausgelöste Nachbestellung lässt – weil es vielen Kommunen so ergeht – auf sich warten. Spott, Häme und Beleidigungen mussten sich die städtischen Mitarbeiter in den Sozialen Netzwerken, aber auch auf der Straße anhören: „Unfähigkeit ohne Ende“, „Kauft das Salz doch im Sommer.“ „So viel zum Thema Salzstadt. Echt traurig.“ „Ein Hoch auf die Helden, die für das Salzmanagement zuständig sind.“