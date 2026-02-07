Es schneite, es taute, es gefror und es schneite wieder: An manchen Tagen herrschte ein Ausnahmezustand auf den Straßen und Gehwegen. Der Winterdienst des Bad Salzunger Bauhofes kam kaum hinterher. Zudem wurde das Streusalz knapp und die längst ausgelöste Nachbestellung lässt – weil es vielen Kommunen so ergeht – auf sich warten. Spott, Häme und Beleidigungen mussten sich die städtischen Mitarbeiter in den Sozialen Netzwerken, aber auch auf der Straße anhören: „Unfähigkeit ohne Ende“, „Kauft das Salz doch im Sommer.“ „So viel zum Thema Salzstadt. Echt traurig.“ „Ein Hoch auf die Helden, die für das Salzmanagement zuständig sind.“
Bad Salzungen Applaus statt Häme für den Winterdienst
Susanne Möller 07.02.2026 - 08:00 Uhr