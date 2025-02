Ungefähr vierzig Frauen und Männer arbeiten im Amtsgericht Bad Salzungen – im Richteramt, in der Rechtspflege, als Schreibkräfte, in den Geschäftsstellen und in der Wachtmeisterei; verbeamtet oder angestellt. Die Gerichtsvollzieher haben ihr Domizil an anderer Stelle in der Stadt. Alle haben seit 1. Februar eine neue Chefin – die Richterin Anja Schmidt. Nach Bad Salzungen kam sie, als stellvertretende Direktorin abgeordnet aus dem Amtsgericht Meiningen, im vergangenen Jahr, nachdem der bisherige Direktor in Bad Salzungen, Stephan Hollandt, in Ruhestand gegangen war. Jetzt ist sie als Direktorin ernannt worden. Sie ist Verwaltungschefin und verhandelt Strafrechtsfälle.