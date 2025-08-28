Im Herbst nächsten Jahres könnte das neue Bürgerdienstleistungszentrum am Entleich bezogen werden. Das setzt aber voraus, dass die Arbeiten am Um- und Anbau weiter zügig weitergehen. Im Moment ist Bauamtsleiter Andrew Schäfer zufrieden mit dem Zeitplan, aber auch mit den Kosten. Beides liegt derzeit im selbst gesteckten Rahmen. Das ist, zumindest auf die Kosten bezogen, nicht immer so. „Die Baupreise gehen seit einigen Jahren durch die Decke“, klagt Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) und zieht das Beispiel Fertigbeton heran. „Der Kubikmeter hat vor Corona durchschnittlich 50 Euro gekostet, jetzt liegt der Preis bei 130 Euro aufwärts.“ Die Verdopplung oder gar Verdreifachung der Preise sei auch bei anderen Materialien so und erschwere die kommunale Investitionstätigkeit. „Oft sind die Kosten gar nicht mehr kalkulierbar, gerade in der Planungsphase.“