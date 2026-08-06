Flammen schlagen aus dem Dachstuhl, dichter Rauch liegt über dem Markt, Feuerwehrleute kämpfen gegen das Feuer: Ein neu entdecktes Foto dokumentiert den Rathausbrand von Bad Salzungen am 27. Juli 1980 aus einer bislang wenig bekannten Perspektive. Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) hat die historische Aufnahme ausfindig gemacht. Anlässlich des Jahrestages rückt damit ein Ereignis erneut in den Mittelpunkt, das sich tief in das Gedächtnis der Stadt eingebrannt hat.