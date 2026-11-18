„Vom 23. November bis zum 20. Dezember verwandelt sich der Nappenplatz in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Dabei präsentiert sich der Markt mit einem neuen Konzept.“ Ein „engagierter Unterstützerkreis aus Stadt und Ortsteilen sowie Veranstalter Kristian Arzig von der Catering Company aus Berlin“ haben demnach „ein vielseitiges Angebot auf die Beine gestellt“. Schon von Weitem wird es wohl ins Auge fallen: Das neue, große Zirkuszelt in Blau und Weiß. Ob Musikveranstaltungen, Kinderprogramm oder gemütliche Stunden beim Weihnachtskino, hier soll während der gesamten Adventszeit einiges geboten werden. „Eine weitere Premiere ist die große Kinoleinwand im Zirkuszelt“, teilen die Verantwortlichen mit. Auf dem Programm stehen den Angaben zufolge „beliebte Weihnachtsfilme, bekannte Familienklassiker und nostalgische DEFA-Märchen“.