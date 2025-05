Das Programm ist fix, alle Vorbereitungen sind getroffen: Die Stadt Bad Salzungen startet am 13. Juni in den Hauptteil der 1250-Jahrfeier. Einige Veranstaltungen sind bereits ausgebucht. Für das Krimi-Dinner mit Zugfahrt, für die Sommer-Serenade im Gradiergarten und für das Konzert mit dem Thomanerchor aus Leipzig in der Stadtkirche gibt es keine Karten mehr. Doch das ist nicht schlimm. Auf die Besucher warten vom 12. bis 28. Juni so viele Jahrfeier-Angebote, dass man quasi jeden Tag unterwegs wäre und sogar noch von Veranstaltung zu Veranstaltung „hüpfen“ müsste, um alles erleben zu können.