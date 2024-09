Die Frau steht am Bauzaun, mit dem die beiden öffentlichen Parkplätze im Wohngebiet An den Beeten eingerüstet sind, und schüttelt den Kopf. „Das darf nicht wahr sein“, sagt sie. Und in der Tat: Es mutet wie ein Kahlschlag an, den eine Grünfirma am Dienstagmorgen hier vorgenommen hat. Dutzende Bäume, die auf den beiden Parkflächen an der Ecke Untere Beete/Clara-Zetkin-Straße standen, wurden gefällt, zerkleinert und landeten als Häcksel in einem großen Anhänger. Am Nachmittag war man fertig und es klafft nun eine große Lücke.