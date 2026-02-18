Layla-Livia ist überhaupt nicht beeindruckt. Sie sitzt brav auf dem Schoß ihrer Mama und hört dem Bürgermeister der Kur- und Kreisstadt zu. Klaus Bohl (Freie Wähler) gratuliert den Familien ab dem fünften Kind persönlich – was in den vergangenen Jahren aber eher eine Seltenheit war. Noch nie allerdings hat er Glückwünsche und Geschenke zum achten Kind überbracht. „Das ist wirklich etwas Besonderes“, sagt Klaus Bohl.
Bad Salzungen Achtfaches Glück und ein Neuanfang
Susanne Möller 18.02.2026 - 10:00 Uhr