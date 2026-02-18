Layla-Livia ist überhaupt nicht beeindruckt. Sie sitzt brav auf dem Schoß ihrer Mama und hört dem Bürgermeister der Kur- und Kreisstadt zu. Klaus Bohl (Freie Wähler) gratuliert den Familien ab dem fünften Kind persönlich – was in den vergangenen Jahren aber eher eine Seltenheit war. Noch nie allerdings hat er Glückwünsche und Geschenke zum achten Kind überbracht. „Das ist wirklich etwas Besonderes“, sagt Klaus Bohl.