Es ist eine unendliche Geschichte: Seit Anfang der 1990er Jahre wird an der Fortführung der B62-Umgehung zwischen Bad Salzungen und Barchfeld geplant. Man hat es inzwischen auch schon bis zum Baurecht geschafft. Die Werraquerung sollte eigentlich längst gebaut sein. Sie umginge nicht nur weitere Ortsdurchfahrten um Bad Salzungen, sondern schlösse auch eine Lücke in der schnellen überregionalen Straßenverbindung zwischen der A71, Vacha und der A7 Richtung Frankfurt. Doch immer wieder gibt es Verzögerungen. Aktuell geht es um Probleme bei der Gründung für die große Brücke über die Kiesseen bei Immelborn.