Die Empfehlung: Mal im Internet nach dem Graffiti-Wiki suchen. Das ist ein erster Einstieg, um die Kreationen mit der Spraydose einordnen und ein bisschen auch „lesen“ zu können. Man erfährt hier einiges über die künstlerischen und gesellschaftlichen Wurzeln: den Atem der geliebt-gehassten New Yorker South Bronx der 1970er Jahre, wo die ersten Graffiti mit Gestaltungsanspruch in und mit der Hiphop-Kultur keimten und sich entfalteten. Graffiti entstehen oft heimlich, sogar illegal, und wirken öffentlich. Und zwar so stark, dass sich bereits ein Job des Graffiti-Entferners entwickelt hat, bislang noch im Ehrenamt. Für viele Betrachter und natürlich für die Akteure ist es Kunst, wenngleich – das zumindest wird eingeräumt – nicht jedes Teil gelingt. Aber ist das nicht bei aller Kunst so?