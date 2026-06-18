Elvira Deubel aus Möhra hat eine Unterschriftensammlung gestartet. Sie möchte mit der Rückendeckung möglichst vieler Bürger, dass schnellstens eine Einwohnerversammlung „zu den geplanten Windkraftanlagen“ einberufen wird. 261 Namen und Adressen befinden sich auf den Listen, die an einigen Stellen im Moorgrund ausgelegen haben und nun an Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) und den hauptamtlichen Beigeordneten Hannes Knott übergeben wurden.