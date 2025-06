Auch nach den vielen Festivitäten zur 1250-Jahrfeier in Bad Salzungen haben die Leute noch immer Lust zu feiern. Nach dem extrem gut besuchten Format „Songs an einem Sommerabend“ am Mittwoch am Burgsee, zog es am Freitag zum Auftakt des dreitägigen Stadtfestes viele Leute in die Innenstadt. Bei vielen Gruppen war der nach Wiederholung schreiende Song-Sommer-Abend noch immer Gesprächsthema. Und auch wenn man mit der Versorgung nicht hinterhergekommen war, übertrumpfte das positive Feedback diesen Engpass. Der am Mittwoch ausgefallene Foodtruck ist übrigens wieder repariert. Aus dem gelben Bus heraus wurden am Freitag zum Stadtfest allerhand Leckereien verkauft. Überhaupt musste niemand irgendwo lange in der Schlange stehen. Es gab ausreichend Imbiss- und Getränkestände, bis auf wenige Ausnahmen von städtischen Vereinen betrieben.