Der Saal im Jagdschloss in Bad Rodach ist voll, als Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD) den Infoabend zur Windkraft am Mittwoch eröffnete. 130 bis 150 Leute – vornehmlich aus den Thüringer Nachbargemeinden Veilsdorf und Straufhain – waren gekommen. Um zuzuhören, zu diskutieren und ihre Meinung zu sagen. In Massenhausen und in Hetschbach hinter der bayerischen Landesgrenze sind sie nämlich alles andere als einverstanden damit, dass in ein paar Jahren möglicherweise Windräder in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gebaut werden sollen.