Pendler und Reisende, die in Bad Neustadt Richtung Fulda und Rhein-Main von der Autobahn 71 abfahren, werden sie schon entdeckt haben: Die provisorischen Ampelmasten, die seit einiger Zeit an dem Zubringer der A71 nach Suhl und Schweinfurt stehen. Erst vor kurzem waren Bauarbeiten und lange Sperrungen an genau dieser Stelle der wichtigen Verbindung zwischen Südthüringen und der westlichen Rhön beendet worden. Wird etwa bald schon wieder gebaut?