 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Serien-Dieb festgenommen

Bad Neustadt Serien-Dieb festgenommen

Ein 49-jähriger Deutscher sitzt nach zahlreichen Einbrüchen im Landkreis Rhön-Grabfeld nun in Untersuchungshaft.

Bad Neustadt: Serien-Dieb festgenommen
1
Der mutmaßliche Täter hatte es vor allem auf Fahrzeuge abgesehen. Foto: Imago

Anfang Dezember wurde ein 49-jähriger Mann von Zivilbeamten der Bad Neustädter Polizei auf frischer Tat beim Diebstahl ertappt. Der Täter wurde vorläufig festgenommen, die Polizei durchsuchte seine Wohnung nach weiterem Diebesgut. Nachdem der Mann zunächst wieder freigelassen wurde, soll er weitere Taten begangen haben und steht nun im Verdacht, für zahlreiche weitere Diebstahlsdelikte verantwortlich zu sein. Durch intensive Ermittlungen und umfangreiche Maßnahmen der Bad Neustädter Polizei konnte der Verdächtige am 23. Dezember erneut festgenommen werden. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Fahndung: Falsche Polizei, echter Betrug

16.12.2025 15:20 Fahndung Falsche Polizei, echter Betrug

Ein Schockanruf, ein falscher Polizist, viel Geld – und nun ein Fahndungsaufruf. Nach einem Betrug in Meiningen setzt die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Einzelfall?

In den Wochen vor seiner Festnahme soll der 49-Jährige Deutsche im Ortsteil Brendlorenzen mehrere Diebstähle begangen haben. Dabei hatte er es besonders auf unverschlossene Fahrzeuge abgesehen. Der Täter nutzte die Dunkelheit, um von Auto zu Auto zu gehen und zu überprüfen, ob sie abgeschlossen waren. Bei offenen Fahrzeugen stieg er ein und durchsuchte sie nach Bargeld und anderen Wertgegenständen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Mann nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Seitdem befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt.