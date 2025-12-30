Bad Neustadt: Serien-Dieb festgenommen

Anfang Dezember wurde ein 49-jähriger Mann von Zivilbeamten der Bad Neustädter Polizei auf frischer Tat beim Diebstahl ertappt. Der Täter wurde vorläufig festgenommen, die Polizei durchsuchte seine Wohnung nach weiterem Diebesgut. Nachdem der Mann zunächst wieder freigelassen wurde, soll er weitere Taten begangen haben und steht nun im Verdacht, für zahlreiche weitere Diebstahlsdelikte verantwortlich zu sein. Durch intensive Ermittlungen und umfangreiche Maßnahmen der Bad Neustädter Polizei konnte der Verdächtige am 23. Dezember erneut festgenommen werden. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.