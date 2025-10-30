Bis auf Weiteres ist das Comödienhaus Bad Liebenstein „on tour“. Und daher wird auch auswärts gelacht: Am Samstag, 15. November, um 19.30 Uhr wartet im Bad Salzunger Pressenwerk ein Mix aus Kabarett und Comedy auf das Publikum. Die Moderation des Abends übernimmt wie schon bei der 1. Bad Liebensteiner Lachnacht Ole Lehmann, „die Stimme“ des Quatsch-Comedy-Clubs. Mit dabei sind der unverbesserliche Ausbilder Schmidt, der preisgekrönte Standup-Comedian Markus Barth, Lutz von Rosenberg Lipinsky und Patrizia Moresco, die Italienerin mit Berliner Schnauze.