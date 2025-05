Als schaurig-schöner Mordschauplatz wurde die Villa Feodora im historischen Kurpark Bad Liebensteins im zweiten Teil der Rennsteig-Krimireihe präsentiert. Die Folge „Haus der Toten“ wurde am 13. März in der ARD erstausgestrahlt. An diesem Tag bot die Tourist-Info zwei Sonderführungen durch das Gebäude, das aktuell leer steht, an und die Resonanz war riesig.