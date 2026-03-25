Im Raum der Rennsportgemeinschaft, der dem Namen nach wie gemacht für die digitale Beschleunigung ist, herrscht an diesem Dienstagvormittag Gelassenheit. Knapp 30 Senioren haben sich hier in Bad Liebenstein in entspannter Manier eingefunden, um der rasanten sowie immer digitaler werdenden Welt zu begegnen. Unter dem Titel „Computer – Schritt für Schritt digital unterwegs“ findet ein Kurs statt, der mehr bringen soll als nur eine Technik-Weisung. Es geht auch um digitale Inklusion, also die Frage, wie man Menschen, die nicht mit dem Internet aufgewachsen sind, die Schlüssel für die digitale Gesellschaft übergibt.