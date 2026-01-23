Bad Liebenstein hat sich vom 17. bis 19. Januar erfolgreich auf der CMT Stuttgart präsentiert. Die CMT Stuttgart gehört zu den weltweit größten Publikums- und Tourismusmessen und gilt als wichtige Plattform für Reiseziele, Freizeitangebote und touristische Trends. Gemeinsam mit den Touristikern aus Meiningen und Steinbach-Hallenberg sowie dem Akzent Hotel Schmalkalden vertrat die Tourist-Information Bad Liebenstein unter dem Dach des Regionalverbundes Thüringer Wald die Region.