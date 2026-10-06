Die kommunale Wärmeplanung für Bad Liebenstein erreicht in Kürze einen wichtigen Zwischenstand: Die ersten Untersuchungen für das gesamte Stadtgebiet sind fast abgeschlossen. Das beauftragte Büro, die KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH, hat erfasst, wie die Wärmeversorgung in der Kurstadt und allen Ortsteilen aktuell aussieht. Erste Ergebnisse haben die Planer, Bürgermeisterin Susanne Rakowski und Mitarbeiter der Stadtverwaltung gemeinsam besprochen.