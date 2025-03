Der „Breite Fahrweg“ in Schweina bietet seit 2019 Diskussionsstoff. Damals ist die Verbindungsstraße zwischen dem Marienthal in Schweina und der Tréonstraße in Bad Liebenstein grundhaft ausgebaut und im unteren Bereich zur Einbahnstraße erklärt worden. Grund sind zwei Radfahrstreifen, die hier aufgebracht wurden, um eine durchgängige Verbindung für Radler zu schaffen.