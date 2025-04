Ein Jahr und sieben Monate nach dem ersten Symposium zum Thema „Grünes Herz“ trafen sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Natur und Tourismus wieder in Bad Liebenstein, um sich über das Image von Thüringen auszutauschen. Schwerpunkt sollten diesmal Wirtschaft und Marketing sein. So zumindest äußerte sich Stephanie Kießling gegenüber dem Autor dieser Zeilen im Comödienhaus bevor das Symposium „Wie bekommt Deutschland sein grünes Herz zurück“ am vergangenen Freitag startete. „Tourismus, Wald und Natur, das ist nicht mehr unser Verständnis. Wir wollten, dass viele andere Bereiche des Lebens eine Rolle spielen“, sagte die Presseverantwortliche der Kurstadt in Bezug auf das Grüne Herz. „Wir wollten noch einmal daran anknüpfen und einen Impuls geben“, so Kießling.