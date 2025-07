Vor vier Wochen stand der Entschluss bei Vanessa Lapp fest. „Ich kündige.“ Und zwar offenbar ohne einen neuen Job in der Hinterhand zu haben. „Das war vielleicht etwas leichtsinnig“, gesteht die Südthüringerin. „Aber es hat keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe mich an meiner Arbeitsstelle, und im Gesundheitssystem zu arbeiten, allgemein nicht mehr wohlgefühlt.“ Auch die Bezahlung hätte eine Rolle gespielt. Jetzt in der Gastronomie in Bad Liebenstein im „Chausseehaus zur Einnahme“ verdiene sie etwa ein Drittel mehr und der tägliche Arbeitsweg verringert sich hin und zurück um 20 Kilometer.