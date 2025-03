>

Die Villa Feodora in Bad Liebenstein. Am 18. März 1873 heiratete Herzog Georg II. gegen alle Widerstände die Bürgerliche Ellen Franz in der Villa Feodora. Sie war seine dritte Ehefrau. Eine Treppe führt zu den oberen beiden Stockwerken, wo einst die Kinder des Herzogs sowie die Dienstboten ihre Zimmer hatten. Ludwig Richter, Leiter der Kunstwerkstätten in Dresden, hat die Lüftlmalereien am Gebäude konzipiert. (Foto: Imogen Berger)