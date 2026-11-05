Lange ist es her, dass das Palais Weimar so viele Besucher sah wie zur Eröffnung der Ausstellung der Künstlerin Ines Kley. Der Kuppelsaal schien aus allen Fugen zu platzen. Selbst die noch eilig herbeigeholten Stühle reichten nicht aus, um allen Gästen – darunter Bürgermeisterin Susanne Rakowski – einen Sitzplatz zu bieten. Etliche Besucher standen noch in den angrenzenden Räumen und im Eingangsbereich, als der scheidende Intendant des Comödienhauses, Christian Storch, die Ausstellung eröffnete.