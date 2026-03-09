In einer Welt, die zunehmend aus Touchscreens und undurchschaubaren Algorithmen besteht, wirkt Eckart Wutschke fast wie ein Anachronist. Doch der Mann vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) ist alles andere als rückwärtsgewandt. Er ist der Architekt einer Bewegung, die Kinder dorthin bringen will, wo der Puls der Zeit ist, und ihnen gleichzeitig etwas zurückgeben möchte, was in der digitalen Moderne oft verloren geht.