Beste Unterhaltung in Kombination mit einem Papagei, da ist bei vielen Menschen zwischen Rhön und Rennsteig die Erinnerung an Lutz Jahoda und seinen Amadeus wieder da. Die Musiksendung mit dem omnipräsenten Entertainer des DDR-Fernsehens hieß „Lutz und Liebe“ und war im Stil einer Revue aufgebaut. Das in Sachsen produzierte Unterhaltungsformat galt in den 1970er Jahren als eines der beliebtesten im Lande. Das Konzept, Melodien von Schlagern bzw. Volksliedern mit neuen Texten zu vertonen und Stars wie Aurora Lacasa zu Gast zu haben, funktionierte offenbar bestens. Bei seinen Sketchen unterstützte der sprechende Papagei namens Amadeus den Moderator Lutz Jahoda.