Die Entscheidung war bereits gefallen, nun ist sie auch offiziell besiegelt: Bad Liebenstein darf sich sowohl „Staatlich anerkanntes Heilbad“ als auch „Staatlich anerkannter Kneippkurort“ nennen. Am Donnerstagnachmittag hat Thüringens Wirtschaftsstaatssekretär Marcus Malsch die Anerkennungsurkunde an Bürgermeisterin Susanne Rakowski (CDU) überreicht. Damit ist Bad Liebenstein der erste Kurort in Thüringen, der beide staatlichen Prädikate vereint.