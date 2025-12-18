Unter dem Motto „Magische Momente in Bad Liebenstein“ sind alle Hobbyfotografen und Naturliebhaber eingeladen, ihre schönsten Fotos von Bad Liebenstein und Umgebung für den Fotowettbewerb der Tourist-Information einzureichen. Die besten Bilder sollen in zwei neuen Kalendern verewigt werden – sie werden in einem Wandmotivkalender sowie einem Klappkalender veröffentlicht, die ab Anfang Oktober 2026 in der Tourist-Info erhältlich sein werden.