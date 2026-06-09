Es war irre viel los am Samstag und Sonntag in und um die Bad Liebensteiner Burgruine. „Wir freuen uns über die vielen Gäste, die zu unserem Burgfest gekommen sind. Doch ihre Anzahl hat selbst unsere Erwartungen übertroffen“, sagte Stephan Konietzko. Er ist der Vereinschef der Bad Liebensteiner Natur- und Heimatfreunde. Sie kümmern sich um das historische Gemäuer, den Burgberg und organisieren das Burgfest.