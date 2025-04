Mit einem politischen Schwergewicht findet am 24. April in Bad Liebenstein (Wartburgkreis) das nächste Symposium zur Wiederbelebung der Werbemarke „Grünes Herz Deutschlands“ statt. Diesmal setzt sich der Thüringer Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) für das Projekt ein. Nach dem Eröffnungsvortrag von Landrat Michael Brodführer (CDU) wird er sich ab 11.45 Uhr an der Podiumsdiskussion im Comödienhaus beteiligen. Mit dabei sind auch Unternehmer und Tourismusanbieter.