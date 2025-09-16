Das Ziel von Julia Schellenberg war es, positive Flohmarkt-Vibes in die Region zu bringen. Was im Vorjahr als kleiner Hofflohmarkt begann, entwickelte sich in diesem Jahr zu einem großen Straßenflohmarkt in Bad Liebenstein. Insgesamt zwölf Häuser in der Steinbacher Straße beteiligten sich. In der Nachbarschaft hörte man häufig, dass solch ein reges Treiben in der Straße selten zu beobachten sei, abgesehen vom traditionellen Fackelbrand.