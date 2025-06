Mit Spannung waren die Ausführungen von Frank Markus, einem der beiden Geschäftsführer der Bremer Specht-Gruppe, im Bad Liebensteiner Stadtrat erwartet worden. Immerhin wollte der Topmanager des Unternehmens, das auf den Bau von Pflegeimmobilien spezialisiert ist, über den aktuellen Stand „Charlotte“ informieren. Doch dann streikte im Schweinaer Feuerwehrgerätehaus erst einmal die Technik. Per Videoschalte sollte Frank Markus ins Sitzungszimmer geholt werden, was sich jedoch als gar nicht so einfach erwies. Fast wie eine Parabel auf das Projekt, das die Stadt seit 2015 voranzutreiben versucht.