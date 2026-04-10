Die Stadt Bad Liebenstein will die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Weiterentwicklung des Marienthaler Schlösschens schaffen. Der Stadtrat hat dazu in seiner jüngsten Sitzung die Aufstellung des Bebauungsplans „Mühlweg – 9. Änderung“ einstimmig beschlossen. Hintergrund sind konkrete Vorhaben rund um das Schloss. Seit mehreren Jahren treibt Eigentümer Wolfgang Hartmann die Sanierung und Entwicklung des Areals voran.