Die Stadt Bad Liebenstein will die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Weiterentwicklung des Marienthaler Schlösschens schaffen. Der Stadtrat hat dazu in seiner jüngsten Sitzung die Aufstellung des Bebauungsplans „Mühlweg – 9. Änderung“ einstimmig beschlossen. Hintergrund sind konkrete Vorhaben rund um das Schloss. Seit mehreren Jahren treibt Eigentümer Wolfgang Hartmann die Sanierung und Entwicklung des Areals voran.
Bad Liebenstein Stadt ebnet Weg für Schlosspläne
Marie-Luise Otto 10.04.2026 - 13:00 Uhr