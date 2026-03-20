Das Georgjahr 2026 wirft seine Schatten voraus, und in Bad Liebenstein laufen die Vorbereitungen wenige Tage vor dem 200. Geburtstag auf Hochtouren. In einem Pressegespräch gaben Christian Storch, Geschäftsführer der Bad Liebenstein GmbH, und Tourismuschefin Doreen Brohm Einblicke in ein Festjahr, das die enge historische Verbundenheit zwischen der Kurstadt und der Residenz Meiningen zelebriert. Dabei wurde deutlich: Dieses Jahr ist für die Verantwortlichen eine Herzensangelegenheit, die mit Liebe zum Detail und einer Portion Humor vorbereitet wurde. Die Stadt befindet sich bereits im Georg-Fieber, ein Zustand, der längst auch die Vereine vor Ort erfasst.