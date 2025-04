Die promovierte Heimatforscherin Christine Seige hat ihre Wurzeln in der Kurstadt und fühlt sich dem Kurort noch immer eng verbunden. Sie ist Ehrenmitglied des rührigen Bad Liebensteiner Vereins der Natur- und Heimatfreunde. Derzeit schreibt sie an einem Buch, das die Geschichte der Burg eingehend beleuchtet. Zudem zeichnet sie die Lebenswege all jener nach, die das historische Gemäuer über die Jahrhunderte hinweg als Lehen in ihrem Besitz hatten und damit auch über das Schicksal der Untertanen, also der Menschen in der Region, entschieden.