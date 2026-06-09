Auf dem Gelände des Friedhofs in Bad Liebenstein sind erneut Eichenprozessionsspinner entdeckt worden. Die betroffenen Nester wurden inzwischen zwar durch eine Fachfirma entfernt, wie die Stadt mitteilt. Dennoch bleibt Vorsicht geboten – die Stadt warnt vor den unscheinbar wirkenden Raupen, die im Zweifelsfall aber überhaupt nicht so harmlos sind, wie sie scheinen. Im gesamten Bad Liebesteiner Gebiet könnte die Gefahr nun lauern.