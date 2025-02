Die Haus- und Straßensammlung für die Kriegsgräberfürsorge wird in Bad Liebenstein seit Jahren hauptsächlich von den Soldaten der 4. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 391 aus Bad Salzungen getragen. Bei der Aktion, die im November vergangenen Jahres stattfand, kamen mehr als 4000 Euro zusammen. An Orten mit Publikumsverkehr, zum Beispiel auf Supermarktparkplätzen oder im Rathaus, baten die Soldaten die Bürger um finanzielle Unterstützung dieser humanitären Arbeit des Volksbundes. Und das sehr erfolgreich: Seit 2016 gibt es bei der Bundeswehr in Thüringen einen Wanderpokal für die fleißigsten Sammler – und bis auf eine Ausnahme kommen die immer aus der Werratalkaserne. Während in den vergangenen zwei Jahren der Stabszug in Bad Salzungen beim Sammeln die Nase vorn hatte, holte sich 2024 die mit Bad Liebenstein verbundene Patenkompanie die begehrte Gravur auf der Plakette.