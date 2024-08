Seit Jahren sind internationale Fachkräfte wichtige Teammitglieder in den Einrichtungen von Median – auch in der Median Heinrich-Mann-Klinik Bad Liebenstein. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow besuchte am Freitag die Klinik, um dort gemeinsam mit der Geschäftsleitung von Median die „Charta der Vielfalt“ zu überreichen, die die Unternehmensgruppe im Mai 2024 unterzeichnete. Mit der Unterzeichnung der Charta bekannte sich die Unternehmensgruppe zu den in den Einrichtungen bereits gelebten Werten und zu einer aktiven Förderung einer inklusiven Unternehmenskultur. „Die Vielfalt in der Belegschaft sehen wir als Erfolgsfaktor“, so Marc Baenkler, CEO Deutschland von Median. „Zu dieser Vielfalt tragen auch die internationalen Kolleginnen und Kollegen bei. Seit 2023 bereichern 180 Fachkräfte aus dem Ausland unsere Teams, für das Jahr 2024 werden voraussichtlich mehr als 200 weitere hinzukommen. Allen unseren Mitarbeitenden Zugehörigkeit zu vermitteln, haben wir uns im Zuge der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt noch stärker vorgenommen und daher als weiteren Unternehmenswert mit aufgenommen.“