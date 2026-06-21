Rund 100 Gäste feierten am Samstag im Marienthaler Schlösschen in Schweina den Theaterball des Comödienhauses. Weil das Bad Liebensteiner Theater wegen der anstehenden Sanierung geschlossen ist, hat der Förderverein „Freunde des Comödienhauses“ die Veranstaltung bereits zum zweiten Mal in Folge an einem anderen Ort organisiert. Vergangenes Jahr wurde in der Wandelhalle getanzt Diesmal öffnete Schlossbesitzer Wolfgang Hartmann sein Anwesen für die Ballgäste.