Ein Kriminalhauptkommissar aus dem Stuttgarter Ländle, der in der idyllischen Thüringer Provinz eigentlich nur geruhsam seine letzten Dienstjahre bis zur Pensionierung absitzen will, hier aber auf ein verzwicktes Dickicht aus Intrigen, Niedertracht, alten Feindschaften und Schweigen trifft und schließlich sogar einen Mord aufklären muss – der Regionalkrimi „Kommissar Schäfer und die Tote im Felsentheater“, im August 2025 erschienen, verspricht spannende Unterhaltung und viel heimisches Lokalkolorit.