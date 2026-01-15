Mit einem musikalischen Highlight startet das „Comödienhaus on Tour“ in das neue Jahr, so die Ankündigung von Bad Liebensteins Kulturmanager Christian Storch. Den Auftakt der diesjährigen Veranstaltungsreihe bildet am Samstag, 24. Januar, um 19.30 Uhr das Neujahrskonzert im Vortragssaal der Median Heinrich-Mann-Klinik. Zu Gast ist die renommierte WAK-Bigband der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ Wartburgkreis sowie das Ensemble „Singers of Mercy“ der Musikschule Alexander Blume aus Eisenach.