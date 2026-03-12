Bad Liebenstein blüht auf, und das liegt nicht nur am beginnenden Frühling. In der Kurbibliothek wurde in der letzten Woche bereits die Technothek für Kinder eröffnet (wir berichteten) und nun rücken die Senioren in den Fokus. Denn mit dem Projekt ZusammenZeit startet ein neues Angebot, das Menschen ab 60 Jahren zusammenbringt, um gemeinsam Neues zu entdecken. Unter der Regie der Kinder- und Jugendkunstschule Wartburgkreis e.V. geht es um echte Begegnung und lebendige Treffpunkte direkt vor der Haustüre.