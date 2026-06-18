Bad Liebenstein plant einen neuen Anlauf für die Landesgartenschau. Gemeinsam mit Bad Salzungen strebt die Stadt eine offizielle Bewerbung für die Ausrichtung im Jahr 2036 an. In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses stand das Projekt auf der Tagesordnung und nahm einen breiten Raum ein. Die Debatte offenbarte ein Spannungsfeld zwischen städtebaulichen Chancen und Sorgen vor finanziellen Risiken.