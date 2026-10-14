Die Altensteiner Höhle ist ein ganz besonderer Ort im Thüringer Wald – mit ihrem unterirdischen See, dem imposanten Höhlendom und ihrer spannenden Geschichte. Sie gilt als eine der ältesten für Besucher erschlossenen Schauhöhlen Thüringens und blickt demzufolge auf eine lange Geschichte zurück. Auch die Verbindung zum nahe gelegenen Schloss Altenstein und dem dazugehörigen Landschaftspark macht die Höhle zu einem besonderen Ausflugsziel in der Region. Bei einer Führung zum Beispiel können Besucher mehr über die Geschichte der Höhle, ihre Entstehung und ihre tierischen Bewohner erfahren.