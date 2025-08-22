Wiederum unter freiem Himmel ließ das 80-köpfige Ensemble von Laien-Schauspielern und –Sängern des Meininger SAT-Fördervereins um Regisseurin Peggy Ben Saad das Spektakel des diesjährigen Theatermusicals „Alrun“ auf dem Burgberg zum tollen Highlight werden. Die sechs Vorstellungen hatten Strahlkraft weit über die Grenzen der Kurstadt hinaus. Dass nach der Aufführung der „Weißen Frau“ vor zwei Jahren nun auch „Alrun“ wieder ein voller Erfolg wurde, daran hatten die Natur-und Heimatfreunde eine erhebliche Aktie. Denn sie übernahmen auch diesmal wieder notwendige Aufgaben hinter den Kulissen. Außerdem pflegen und hegen sie das Areal an und rund um die Burgruine seit vielen Jahren vorbildlich und ernten dafür viel Lob von den Besuchern.