Tickets und Kurse online buchen und mit einem elektronischen Schlüssel das Gebäude betreten – das sind nur zwei Neuerungen, die es ab sofort im Kurhaus „Vitalbrunnen“ in Bad Liebenstein gibt. In einer einwöchigen Schließzeit wurde das Kassen- und Schließsystem modernisiert. Seit Ende Juli läuft der Betrieb nun wieder – und zwar effizienter und kundenfreundlicher als zuvor, sagt Geschäftsführerin Cornelia Woitkewitz.