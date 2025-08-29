Der Bad Liebensteiner Stadtrat hat am Donnerstagabend nach langer und emotionaler Debatte eine deutliche Erhöhung der Kindergartenbeiträge beschlossen. Ab Januar 2026 zahlen Eltern für einen Ganztagsplatz bis neun Stunden monatlich 250 Euro – 60 Euro mehr als bisher. In den Jahren 2027 und 2028 folgen zwei weitere Anhebungen um jeweils 15 Euro. Zudem wird erstmals eine Verpflegungskostenpauschale von 27 Euro monatlich eingeführt.