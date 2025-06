Franz Liszt und Bad Liebenstein sind keine künstliche Kombination. Der österreichisch-ungarische Komponist, Hauptperson in Weimars „silbernem Zeitalter“ und damit ein Schwergewicht der Thüringer Kultur, war wiederholt beim „Theaterherzog“ Georg II. in Meiningen zu Gast, und sein ehemaliger Schwiegersohn Hans von Bülow brachte als Dirigent und Intendant die Hofkapelle von Sachsen-Meiningen in die europäische Champions League der Orchester.